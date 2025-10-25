L' Onu al Quarticciolo | il relatore speciale sul diritto a un alloggio visita il quartiere

Romatoday.it | 25 ott 2025

Il relatore speciale Onu per il diritto alla casa visiterà il Quarticciolo. Ad annunciarlo, poche ore dopo l’occupazione della sede del municipio V per protestare contro gli sgomberi, sono gli attivisti di Quarticciolo Ribelle.L’Onu al QuarticcioloIl professor Balakrishnan Rajagopal, relatore. 🔗 Leggi su Romatoday.it

