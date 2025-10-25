L' onorevole Brambilla riscatta il bovino fuggito dal macello in Brianza e lo adotta

“Non è un toro, ma una mucca, e non sarà abbattuta perché da oggi appartiene alla Lega Italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente". Ad annunciarlo è la parlamentare calolziese Michela Vittoria Brambilla, presidente della Leidaa. Finisce dunque bene l’epopea del bovino, fuggito da un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

