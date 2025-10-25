L' omicidio di Piersanti Mattarella Piritore nega tutto Il Gip | Continua a depistare

Prima di essere arrestato, ieri, per depistaggio, la settimana scorsa l’ex prefetto Filippo Piritore aveva respinto le accuse anche davanti al Gip Antonella Consiglio, che lo aveva sottoposto all’interrogatorio preventivo, previsto dalla riforma Nordio. Così come aveva fatto quando era stato sentito dai pubblici ministeri di Palermo, a settembre 2024, l’ex funzionario della Squadra mobile ha. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'omicidio di Piersanti Mattarella, Piritore nega tutto. Il Gip: "Continua a depistare"

