L' omicidio di Piersanti Mattarella Piritore nega tutto Il Gip | Continua a depistare
Prima di essere arrestato, ieri, per depistaggio, la settimana scorsa l’ex prefetto Filippo Piritore aveva respinto le accuse anche davanti al Gip Antonella Consiglio, che lo aveva sottoposto all’interrogatorio preventivo, previsto dalla riforma Nordio. Così come aveva fatto quando era stato sentito dai pubblici ministeri di Palermo, a settembre 2024, l’ex funzionario della Squadra mobile ha. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Contenuti che potrebbero interessarti
Dopo 45 anni arriva un arresto per l’omicidio di Piersanti Mattarella, ex presidente della Sicilia e fratello dell’attuale capo dello Stato. La Dia ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Piersanti Mattarella, arrestato l’ex prefetto dopo 45 anni: la pista nera e il guanto sparito. @marcolillo e @saulcaia - X Vai su X
Omicidio Piersanti Mattarella, c’è la svolta: arrestato per depistaggio l’ex prefetto Piritore - Svolta nelle indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella, commesso il 6 gennaio 1980: ai domiciliari l’ex poliziotto e prefetto Filippo Piritore ... Come scrive fanpage.it
Come si è arrivati dopo 45 anni a un arresto nelle indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella - L'ex funzionario di polizia Filippo Piritore è accusato di depistaggio: al centro di tutto c'è un guanto smarrito ... Come scrive ilpost.it
Omicidio di Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio. I pm: “Indagini inquinate da pezzi di istituzioni” - Agli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. Come scrive ilfattoquotidiano.it