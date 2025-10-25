L' omicidio di Piersanti Mattarella l' ex prefetto e i suoi vaghi ricordi | Ho la memoria i

AGI - "Io non ho toccato nulla: qualcuno dei miei superiori mi avrà autorizzato alla restituzione di quanto fu trovato nella 127, forse Contrada o Vasquez": Filippo Piritore, sentito dal gip Antonella Consiglio venerdì 17 ottobre, si era presentato all'interrogatorio preventivo, da fare prima dell'eventuale arresto, con un elenco lunghissimo di farmaci che assume a causa delle sue precarie condizioni fisiche: "Io entro in agitazione e ansia - dice rispondendo alle domande anche dei pm Francesca Dessì e Antonio Carchietti - e avrò detto delle cose interpretate male, io mi protesto innocente. Probabilmente ero agitato". 🔗 Leggi su Agi.it

