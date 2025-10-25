L’ombra del depistaggio sull’omicidio Mattarella
"Sarebbe riduttivo pensare che l'omicidio sia stato provocato da un appalto concesso o negato. La manovra moralizzatrice di Piersanti Mattarella era molto più ampia: cercava di rendere la classe dirigente siciliana meno permeabile a qualsiasi influenza". Lo disse Giovanni Falcone in un'audizione del 1991. Un'intuizione che, 45 anni dopo, continua a risuonare come una condanna.
Tg3. . E' finito ai domiciliari l'ex prefetto Filippo Piritore accusato di depistaggio nelle indagini sull'omicidio di Piersanti #Mattarella. Il tg3 con @lirio.abbate ricostruisce il delitto di 45 anni fa. - facebook.com Vai su Facebook