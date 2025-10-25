L’omaggio di Baccini a Matilde Lorenzi | Libera verso l’eternità
Quel cielo assolato sotto cui pedalava coi Ladri di Biciclette diventa gelido nella eterea malinconia del nuovo singolo di Francesco Baccini “Matilde Lorenzi”, dedicato alla sfortunata sciatrice azzurra scomparsa un anno fa per i postumi di una caduta in allenamento sulla pista Grawand 1 della val Senales. In radio da ieri, il brano del cantautore genovese trapiantato a Lecco trova posto, col suo arrangiamento orchestrale, nella colonna sonora del docufilm di Paolo Galassi “Kristin Ghedina: storie di sci”, viaggio nei settant’anni di olimpiadi italiane realizzato nella cornice dei Giochi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Francesco Baccini è riuscito a trasformare una tragedia in un canto di gioia e forza. Il suo omaggio alla giovane sciatrice Matilde Lorenzi, prematuramente scomparsa. https://www.allmusicitalia.it/news/francesco-baccini-trasforma-tragedia-sciatrice-matilde-lore - facebook.com Vai su Facebook
L’omaggio di Baccini a Matilde Lorenzi: "Libera verso l’eternità" - Baccini, col pensiero a quell’ultima discesa di gigante di Matilde lei nella canzone dice che “basta un centimetro per l’eternità“. Secondo ilgiorno.it
Da oggi in radio la ballata di Baccini dedicata a Matilde Lorenzi - E' disponibile da oggi sulle piattaforme musicali e nelle radio il nuovo video del cantautore genovese Francesco Baccini, con il brano inedito “Matilde Lorenzi”, dedicato alla sciatrice della nazional ... Lo riporta rainews.it
Francesco Baccini torna con Matilde Lorenzi, un brano che celebra la vita e la passione - Il cantautore genovese Francesco Baccini presenta “Matilde Lorenzi”, un brano intenso e luminoso dedicato alla giovane sciatrice scomparsa, anticipazione del nuovo album in uscita nel 2026 per Azzurra ... Secondo ligurianotizie.it