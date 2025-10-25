Lollobrigida | tanti pensionati iscritti Cgil hanno tempo di manifestare

Roma, 25 ott. (askanews) – “La Cgil è il primo sindacato anche grazie alla sua capacità di rappresentare il mondo importante dei pensionati, la Cisl è il primo sindacato in termini di lavoratori occupati in attività oggi. Sono dati, non c’è nessuna insinuazione nei confronti della Cgil e del fatto che hanno tanto tempo di manifestare, più di quello che hanno avuto in passato quando le cose che andavano peggio per quelli che dovrebbero rappresentare, cioè i lavoratori”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, interpellato al termine dell’evento per i tre anni di governo organizzato dal coordinamento regionale di Fdi nel Lazio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it