L’Olanda strappa con gli Usa | l’Europa dell’intelligence inizia a smarcarsi dagli Usa

La decisione dei Paesi Bassi di ridurre la condivisione di informazioni sensibili con gli Stati Uniti segna un passaggio significativo nei rapporti transatlantici. A dichiararlo è stato Peter Reesink, direttore del servizio di intelligence militare MIVD, confermando che l'Aia sta valutando con maggiore cautela cosa condividere con Washington, in particolare sui dossier riguardanti la Russia. Questa scelta non è frutto di un improvviso strappo, ma il riflesso di una dinamica più ampia: la fiducia reciproca nel campo dell'intelligence, architrave dell'alleanza occidentale, è entrata in una fase di profondo ricalcolo.

