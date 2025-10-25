Logistica 4.0 | De Rosa SMET su AI VR e produttività misurabile

(Adnkronos) – L'evento ha visto l'intervento del Cavaliere Domenico De Rosa, imprenditore e guida del Gruppo SMET, il cui contributo si è concentrato sull'applicazione pratica e misurabile delle tecnologie emergenti per aumentare la competitività del sistema produttivo italiano, con un focus specifico sulle filiere manifatturiere e sulla logistica avanzata. L'imprenditore ha posto l'accento sulla necessità di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

La Via degli Artisti, VIII Edizione, 25 e 26 ottobre 2025 Saremo ospiti dell’Ordine di Malta di Viterbo presso la ex chiesa di S. Giacomo e Martino in Via Saffi con la Mostra-Premio delle Arti "Santa Rosa: i Miracoli" e la Mostra-Premio delle Arti "Giulia Farnese - F - facebook.com Vai su Facebook

Logistica 4.0: De Rosa (SMET) su AI, VR e produttività misurabile - Domenico De Rosa (SMET) all'AI & VR Festival: l'IA e VR devono risolvere problemi reali e misurabili. Lo riporta adnkronos.com

ANGI ospita Domenico De Rosa all’AI & VR Festival. Il Cavaliere e imprenditore interviene su intelligenza artificiale e realtà virtuale applicate a industria e logistica - Si è svolta a Torino la giornata conclusiva dell’AI VR Festival promossa da ANGI Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Da romadailynews.it

Cav. Domenico De Rosa: "La logistica bersaglio strategico della guerra cibernetica. Cybersecurity Nuova Frontiera della Sicurezza Nazionale" - Il 9 e 10 aprile si è tenuto l’Innovation Cybersecurity Summit, evento di riferimento in Italia sul tema della cybersicurezza e dell’innovazione, svoltosi presso l'Aula Magna dell’Università degli ... Segnala cilentonotizie.it