Lo studente reggino Caccamo premiato al Quirinale | gli auguri del console metropolitano

Reggiotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri al Quirinale, il prestigioso riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell'onorificenza di Alfiere del Lavoro, al reggino Alfredo Caccamo. Per lui l'attestato di Onore e Medaglia d'argento che premia il merito nello studio delle giovani generazioni.Il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

studente reggino caccamo premiatoAlfiere del Lavoro 2025: il giovane reggino Alfredo Caccamo premiato al Quirinale - "Il Consolato Metropolitano dei Maestri del Lavoro di Reggio Calabria esprime i più sinceri auguri allo studente Alfredo Caccamo per il prestigioso riconoscimento ricevuto quale Alfiere del Lavoro 202 ... Scrive reggiotv.it

studente reggino caccamo premiatoStudente reggino tra Alfieri del Lavoro domani al Quirinale - Uno studente reggino, Alfredo Caccamo, diplomato l'estate scorsa al Liceo scientifico "Leonardo Da Vinci" Reggio Calabria, è tra i 25 migliori studenti d'Italia che domattina, con una cerimonia al Qui ... Riporta ansa.it

studente reggino caccamo premiatoReggio, i migliori non sempre vanno via: Alfredo Caccamo, Alfiere del Lavoro ha scelto di restare - Unico calabrese premiato al Quirinale tra i migliori studenti d’Italia, Alfredo Marco Caccamo ha scelto di restare a Reggio Calabria per studiare Giurisprudenza all’Università Mediterranea. Segnala citynow.it

Cerca Video su questo argomento: Studente Reggino Caccamo Premiato