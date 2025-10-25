Lo studente reggino Caccamo premiato al Quirinale | gli auguri del console metropolitano
Ieri al Quirinale, il prestigioso riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell'onorificenza di Alfiere del Lavoro, al reggino Alfredo Caccamo. Per lui l'attestato di Onore e Medaglia d'argento che premia il merito nello studio delle giovani generazioni.Il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Reggio, i migliori non sempre vanno via: Alfredo Caccamo, Alfiere del Lavoro ha scelto di restare - Unico calabrese premiato al Quirinale tra i migliori studenti d’Italia, Alfredo Marco Caccamo ha scelto di restare a Reggio Calabria per studiare Giurisprudenza all’Università Mediterranea. Segnala citynow.it