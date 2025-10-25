Lo storico Trofeo Vanoni torna a Morbegno
Il 26 ottobre 2025, a Morbegno (SO), torna la storica manifestazione internazionale di corsa in montagna a staffetta, il 68° Trofeo Vanoni maschile e la 42ª edizione della Vanoni femminile.Organizzata con la regia del territorio valtellinese, l’evento propone un mix di sport ad alto livello. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Supercoppa di volley femminile: Milano batte Conegliano e conquista uno storico trofeo @TgrRai Lombardia #IoSeguoTgr - X Vai su X
10° Trofeo “Lamberto Tonelli”: domenica nel centro storico di Fano - facebook.com Vai su Facebook
Montagna: le sfide del Trofeo Vanoni - È una grande classica di fine stagione della corsa in montagna e anche stavolta a Morbegno (Sondrio) il Trofeo Ezio Vanoni presenta un cast ricco di protagonisti. Come scrive fidal.it
#Roadtovanoni: i prossimi eventi in programma - I volontari del GS CSI Morbegno stanno lavorando a pieno ritmo per offrire, ancora una volta, un grande Trofeo Vanoni. primalavaltellina.it scrive