Lo Stadio dei marmi esplode | Di Stefano regala il 3-2 alla Carrarese

CARRARA – Al Dei Marmi, Carrarese e Venezia offrono subito spettacolo. Gli ospiti partono forte, controllando il possesso palla. La Carrarese risponde con un cross di Cicconi, fermato da Stankovic. Al 13', il Venezia sblocca il match: Adorante finalizza un tap-in su un sinistro di Yeboah, battendo Bleve e portando gli ospiti in vantaggio. La squadra di casa non si abbatte e cresce lentamente nel gioco. Al 41', Zuelli pareggia con un destro rasoterra, conclusione frutto di un perfetto triangolo con Finotto. Il primo tempo si chiude sull' 1-1, con entrambe le squadre protagoniste di un confronto intenso e dinamico.