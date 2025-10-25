Lo sport perde un grande narratore e cronista | è morto Raffaello Paloscia storica firma della Nazione

Firenze, 25 ottobre 2025 – Poco meno di un mese fa aveva compiuto 97 anni, l’ultimo compleanno di Raffaello Paloscia, decano dei giornalisti sportivi che si è spento a Firenze. Ha raccontato con raffinatezza e completezza grandi emozioni dello sport e non solo come i due scudetti della Fiorentina (1955-56 e 1968-69), i successi della Nazionale di calcio, le Olimpiadi e altre grandi manifestazioni internazionali con la capacità di spaziare con efficacia su varie discipline. Dopo l’esordio al Corriere dello Sport, nell’agosto del 1950, ha vissuto gran parte della carriera alla Nazione della quale è stato una delle firme più importanti e più apprezzate e dove ha diretto la redazione sportiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

