Lo spettacolare passaggio della cometa Lemmon sulle Orobie vista dal Monte Avaro- Foto

Ecodibergamo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ASTRI. La cometa è passata vicino alla terra e nei prossimi giorni raggiungerà il picco di luminosità. Il nostro lettore Antonio Finazzi l’ha fotografata venerdì sera dal Monte Avaro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

lo spettacolare passaggio della cometa lemmon sulle orobie vista dal monte avaro foto

© Ecodibergamo.it - Lo spettacolare passaggio della cometa Lemmon sulle Orobie vista dal Monte Avaro- Foto

Approfondisci con queste news

spettacolare passaggio cometa lemmonLo spettacolare passaggio della cometa Lemmon sulle Orobie vista dal Monte Avaro- Foto - La cometa è passata vicino alla terra e nei prossimi giorni raggiungerà il picco di luminosità. Come scrive ecodibergamo.it

spettacolare passaggio cometa lemmonLa cometa "Lemmon" (la più luminosa dell'anno) illumina i cieli notturni: ecco le spettacolari FOTO sulle Dolomiti - Queste sere sono infatti quelle migliori per ammirare non una bensì due comete, la C/2025 A6 "Lemmon" e la C/2025 R2 "Swan": seppur ... Come scrive ildolomiti.it

spettacolare passaggio cometa lemmonCometa Lemmon: oggi lo spettacolo millenario/ Come, quando e dove osservarne il passaggio - La cometa Lemmon sarà visibile nella serata di oggi: come, quando e dove osservare lo spettacolo che capita una volta ogni mille anni ... Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Spettacolare Passaggio Cometa Lemmon