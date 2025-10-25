Lo spettacolare passaggio della cometa Lemmon sulle Orobie vista dal Monte Avaro- Foto

ASTRI. La cometa è passata vicino alla terra e nei prossimi giorni raggiungerà il picco di luminosità. Il nostro lettore Antonio Finazzi l’ha fotografata venerdì sera dal Monte Avaro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Lo spettacolare passaggio della cometa Lemmon sulle Orobie vista dal Monte Avaro- Foto

