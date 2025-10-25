Lo scrittore franco-siriano Omar Youssef Souleimane | La sinistra francese ha cercato di bloccare il mio libro-inchiesta

900letterario.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è molto nervosismo e insofferenza tra le fila di La France Insoumise. Una irritabilità che proviene dalla recente pubblicazione di un’inchiesta destinata a scuotere l’intero Paese; un libro che rivela i rapporti tra il movimento di Jean-Luc Mélenchon e l’Islamismo: I complici del male (Editions Plon), del giornalista e scrittore siriano naturalizzato francese Omar Youssef Souleimane. Ha costruito la propria inchiesta infiltrandosi nelle primissime manifestazioni e raduni organizzati in Francia già all’indomani del 7 ottobre 2023. E si è trovato di fronte a quella che descrive come una strategia mirata: un patto elettorale tra La France Insoumise e gli ambienti islamisti. 🔗 Leggi su 900letterario.it

lo scrittore franco siriano omar youssef souleimane la sinistra francese ha cercato di bloccare il mio libro inchiesta

© 900letterario.it - Lo scrittore franco-siriano Omar Youssef Souleimane: “La sinistra francese ha cercato di bloccare il mio libro-inchiesta”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Scrittore siriano rivela i legami fra islamisti e Mélenchon (che tenta di censurare il libro) - Luc Mélenchon, ha definito “spaventosamente stupida” la decisione del sindaco di Parigi Anne Hidalgo di proiettare le bandiere israeliana e palestinese sulla ... Segnala ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Scrittore Franco Siriano Omar