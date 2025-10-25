Progressista: Non possiamo più fingere che sia tutto normale. Quando la premier delegittima i magistrati che indagano sui ministri, quando si depotenziano i contrappesi parlamentari, quando l’informazione pubblica viene messa sotto controllo con nomine fedeli e direttive di partito, come si può dire che non c’è un rischio democratico? Il problema non è che domani avremo il fascismo, ma che oggi si erode la fiducia nelle istituzioni. E’ un logoramento lento, ma reale. E chi ha studiato la storia del Novecento lo riconosce subito. Conservatore: Sì, la storia del Novecento. Ma appunto, siamo nel 2025. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Lo scontro sull’Italia che scivola (o no) verso l’autoritarismo