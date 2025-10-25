Lo scontro sull’Italia che scivola o no verso l’autoritarismo
Progressista: Non possiamo più fingere che sia tutto normale. Quando la premier delegittima i magistrati che indagano sui ministri, quando si depotenziano i contrappesi parlamentari, quando l’informazione pubblica viene messa sotto controllo con nomine fedeli e direttive di partito, come si può dire che non c’è un rischio democratico? Il problema non è che domani avremo il fascismo, ma che oggi si erode la fiducia nelle istituzioni. E’ un logoramento lento, ma reale. E chi ha studiato la storia del Novecento lo riconosce subito. Conservatore: Sì, la storia del Novecento. Ma appunto, siamo nel 2025. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Argomenti simili trattati di recente
Scontro all'interno della maggioranza di governo sulla legge di bilancio e sull'impiego dei fondi. Questo l'attacco che il senatore della Lega, Borghi, ha fatto in Senato, contro Giorgia Meloni lamentandosi che ci sono i soldi per le armi ma non per ciò che serve - facebook.com Vai su Facebook
Lo scontro sull'Italia che scivola (o no) verso l'autoritarismo - La segretaria del Pd Elly Schlein parla di “deriva pericolosa”, il presidente della Corte costituzionale, Augusto Antonio Amoroso, replica che “non ... Si legge su ilfoglio.it
Scontro tra Giubilei e Francesca Albanese: “È avvocato o no?” – “Ma come si permette?” - Non si spengono le polemiche dopo l’uscita dallo studio di Francesca Albanese a In Onda su La7, durante un acceso dibattito con Francesco Giubilei, che stava citando Liliana Segre sul genocidio. Scrive affaritaliani.it