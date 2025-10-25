Lo sciopero preventivo della Cgil e la guerriglia pro-Pal | il sabato sfascista delle piazze contro il governo
La colonna sonora di Bella ciao, le parole d’ordine sulla democrazia minacciata, il filo diretto con l’universo pro-Pal, che poi vuol dire facile accesso alla mobilitazione. Alla manifestazione della Cgil a Roma c’erano tutti gli ingredienti che ci si poteva aspettare da una piazza squisitamente politica, in cui i temi del lavoro ed economici, più consoni al sindacato, facevano da corollario sbiadito. Del resto, la protesta di piazza San Giovanni era stata convocata per la pace a Gaza e solo in corsa è diventata l’ormai tradizionale sfilata preventiva contro una manovra che ancora non c’era. «Oggi vogliamo dimostrare che c’è una parte molto importante di questo Paese che scende in piazza e chiede cambiamenti, se non saremo ascoltati e non sarà modificata radicalmente una legge (la manovra, ndr) che consideriamo sbagliata, valuteremo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
