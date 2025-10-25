Lo Psicologo sbarca al Piccolo Bellini di Napoli | Alessandro Haber guida una rivoluzione tra teatro e cinema

Napolitoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Psicologo si reinventa in forma scenica e approda nella prestigiosa cornice del Piccolo Bellini di Napoli, trasformandosi in un evento teatrale unico nel suo genere. A capitanare il progetto, un gigante della scena italiana: Alessandro Haber, protagonista assoluto di questa operazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

psicologo sbarca piccolo bellini“Lo Psicologo” sbarca al Piccolo Bellini di Napoli: Alessandro Haber guida una rivoluzione tra teatro e cinema - Alessandro Haber, con la sua straordinaria generosità artistica, ha accettato la sfida e ha scelto di condividere la scena con una compagnia di giovani attori ... Si legge su napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Psicologo Sbarca Piccolo Bellini