Ll' ora della sorellanza

Baritoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’inquietante sequela di violenze contro il genere femminile sembra non finire mai. In Italia, e nella fattispecie in quell’Occidente che rispetto ai paesi del terzo e quarto mondo si vanta di essere civile ed emancipato, vige la raccapricciante statistica di una donna che muore in media ogni tre. 🔗 Leggi su Baritoday.it

