Lizzo è stata denunciata per violazione copyright | al centro della causa un brano inedito

Lizzo è stata denunciata per violazione del copyright a causa di un brano inedito che fa riferimento alla pubblicità di Sydney Sweeney In precedenza l’ artista di Detroit era già stata accusata di plagio quando nel 2019 per aver presumibilmente copiato parti del singolo Truth Hurts, incluse le parole con le quale si apre il brano: “I just took a DNA test, turns out I’m 100% that b***h” ( “Ho appena fatto un test del DNA A quanto pare, sono al 100% quella s****a ”). I produttori Justin e Jeremiah Raisen hanno affermato che Lizzo ha messo insieme alcuni testi, melodie e accordi da una demo inedita chiamata Healthy scritta dalla stessa cantante con i fratelli Raisen, ed altri due autori Jesse Saint John e Yves Rothman. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

