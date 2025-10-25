Liverpool Federico Chiesa è il Giocatore del Mese | Supporto incredibile do sempre tutto
Federico Chiesa conquista Anfield: l’esterno italiano è stato eletto “Player of the Month” dei Reds per settembre, primo riconoscimento personale da quando è sbarcato sul Merseyside. Il successo nel voto dei tifosi certifica un avvio di stagione ad alta intensità, fatto di strappi, qualità nell’ultimo terzo e lavoro generoso senza palla. Le parole dell’azzurro. Ritirando il premio all’AXA Training Centre, Chiesa ha ringraziato la fanbase: “Grazie ai tifosi per il supporto e per aver votato per me. Il sostegno è stato incredibile: cerco di dare sempre il massimo per loro e per il Liverpool.” Poi una chiosa di concretezza: “Se devo scegliere, preferisco non vincere il premio e vincere più partite: è quello che conta davvero. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
