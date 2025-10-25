CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:56 La tedesca ha vinto la sfida dei sedicesimi per 3-0 e servirà un’impresa per batterla. Vedremo cosa riuscirà ad inventarsi Ilenia Matonti. 8:53 Nella notte Ilenia Matonti ha vinto due match, riuscendo così ad arrivare agli ottavi. La salernitana affronterà tra qualche minuto Atesli Suphrarada, testa di serie numero 1. 8:50 Bentrovati amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di Taekwondo. 7:08 L’appuntamento cari lettori è, dunque, per le 9:00, quando Ilaria Matonti scenderà in pedana contro Atesli Supharada. 7:05 Nulla da fare, invece, per Dennis Baretta nella categoria -63 kg (che non è categoria olimpica). 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Taekwondo, Mondiali 2025 in DIRETTA: tra poco Ilenia Matonti agli ottavi