CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:15 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dei mondiali di taekwondo 2025. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere aggiornati sul nostro sito. Buona giornata a tutti voi. 9:12 Esce, purtroppo, di scena Ilenia Matonti. La tedesca Atesli vince 2-1 (6-1, 1-5, 10-2). L’azzurra ha disputato una prova di coraggio contro la rivale numero 1 nel ranking, ma non è bastato per raggiungere i quarti di finale. 9:11 Finisce con un 10-2 l’ultimo round. 9:10 5-1 per Atesli, quindici secondi alla fine. 9:09 1-0 per la tedesca, ancora un minuto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Taekwondo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Matonti si ferma agli ottavi