LIVE Taekwondo Mondiali 2025 in DIRETTA | Ilenia Matonti agli ottavi contro la tds n1 eliminato Baretta
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7:08 L’appuntamento cari lettori è, dunque, per le 9:00, quando Ilaria Matonti scenderà in pedana contro Atesli Supharada. 7:05 Nulla da fare, invece, per Dennis Baretta nella categoria -63 kg (che non è categoria olimpica). Il 21enne ha passato il primo turno contro Eitan Genzel (Isr), vincendo per 2-0 (7-3, 0-0), ma è stato eliminato ai sedicesimi da Guilherme Dos Santos Morais. Dopo il primo round vinto dall’azzurro e il secondo dal brasiliano nel terzo Baretta era avanti 7-1. Il giovane italiano si è fatto rimontare negli ultimi trenta secondi di gara, finendo, così, per perdere l’incontro. 🔗 Leggi su Oasport.it
