LIVE Taekwondo Mondiali 2025 in DIRETTA | Ilenia Matonti agli ottavi contro Atesli Supharada eliminato Baretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7:05 Nulla da fare, invece, per Dennis Baretta. Il 21enne ha passato il primo turno contro Eitan Genzel (Isr), vincendo per 2-0 (7-3, 0-0), ma è stato eliminato ai sedicesimi da Guilherme Dos Santos Morais. Dopo il primo round vinto dall’azzurro e il secondo dal brasiliano nel terzo Baretta era avanti 7-1. Il giovane italiano si è fatto rimontare negli ultimi trenta secondi di gara, finendo, così, per perdere l’incontro. Il rivale si aggiudic, dunque il match per 2-1 (2-3, 6-2, 8-10). 7:02 Nella notte italiana hanno gareggiato due azzurri: Dennis Baretta e Ilenia Elisabetta Matonti. 🔗 Leggi su Oasport.it

