CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di Taekwondo in programma a Wuxi in Cina. Oggi in gara due categorie, -63 kg maschile e -49 kg femminile. Ogni contingente potrà schierare 16 atleti (8 uomini ed 8 donne), uno per ogni categoria di peso. Ammessi atleti nati prima del 2009 e match che si disputeranno con la formula del best of 3 rounds, con riprese da due minuti. Inizierà inoltre la marcia di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 e verranno dunque assegnati punti validi in ottica ranking. Per Dennis Baretta, l’esordio nel tabellone maschile dei -63 kg è previsto contro Eitan Genzel (Israele), match valido per i sedicesimi di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Taekwondo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Baretta e Matonti possono stupire