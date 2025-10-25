LIVE Sinner-De Minaur ATP Vienna 2025 in DIRETTA | tra poco la prima semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZVEREV (2° MATCH DALLE 15.00 E NON PRIMA DELLE 16.30) 14.59 Sinner finora non ha perso neppure un set a Vienna. Stesso discorso per De Minaur, che ai quarti si è imposto per 6-1, 7-6 su Matteo Berrettini. 14.55 Ricordiamo che Sinner sarà in campo anche la prossima settimana a Parigi. Verosimilmente debutterà mercoledì 29 ottobre. 14.53 L’ultimo confronto a Pechino si è rivelato però il più incerto, con l’australiano capace di aggiudicarsi per 6-4 il secondo set, salvo cedere 2-6 al terzo. 14.52 11 precedenti e 11 vittorie per Sinner contro De Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: tra poco la prima semifinale

