CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-de Minaur Buon pomeriggio e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’ azzurro Jannik Sinner e l’australiano Alex de Minaur, valido per la semifinale del torneo ATP 500 Erste Bank Open 2025 di tennis: a Vienna, in Austria, l’italiano vuole proseguire nella striscia di vittorie consecutive contro l’oceanico, battuto finora 11 volte in altrettanti match giocati. Il match mette in palio altri 130 punti per il ranking ATP: Sinner con la semifinale raggiunta a Vienna ha già recuperato 200 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, e potrà incamerarne altri 300 vincendo il torneo, portandosi, nel prossimo aggiornamento, a -840. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’australiano è ormai un avversario storico

