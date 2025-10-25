LIVE Sinner-De Minaur 6-3 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | il n2 fa suo il primo parziale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZVEREV (2° MATCH DALLE 15.00 E NON PRIMA DELLE 16.30) 30-0 Battuta al centro vincente. 15-0 Servizio esterno vincente di Sinner. 0-1 Lungo il diritto lungolinea in corsa dell’italiano. 40-0 Battuta esterna vincente. 30-0 Prima vincente al corpo. 15-0 Sinner non riesce più a sfondare con facilità da fondo. E mette in rete il rovescio lungolinea. Inizia il secondo set con De Minaur in battuta. Sinner ha servito il 61% di prime, ottenendo il 71% dei punti. La resa con la seconda è del 64%. 6-3 Servizio, rovescio e smash. Sinner si aggiudica il primo set in tre quarti d’ora. 🔗 Leggi su Oasport.it
