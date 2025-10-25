LIVE Sinner-De Minaur 6-3 6-4 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’italiano approda in finale e attende Musetti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA LA FINALE A VIENNA DOMANI RARA DISCUSSIONE DI JANNIK SINNER CON L’ARBITRO: COSA E’ SUCCESSO LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZVEREV (2° MATCH DALLE 15.00 E NON PRIMA DELLE 16.30) 16.45 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.44 L’atto conclusivo si disputerà domenica 26 ottobre alle 14.00. 16.43 Sinner affronterà in finale uno tra Musetti e Zverev, che scenderanno in campo a breve. 16.41 4 ace a 2 per Sinner. L’italiano ha servito il 67% di prime, ottenendo il 74% dei punti. La resa con la seconda è stata del 53%. 🔗 Leggi su Oasport.it
