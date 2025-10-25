LIVE Sinner-De Minaur 6-3 5-4 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | il n2 serve per il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA LA FINALE A VIENNA DOMANI LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZVEREV (2° MATCH DALLE 15.00 E NON PRIMA DELLE 16.30) 16.39 Jannik Sinner ha sconfitto l’australiano Alex De Minaur per 6-3, 6-4 in un’ora e 27 minuti. Un risultato fin troppo punitivo per il n.7 del mondo, anche se la vittoria non è mai stata davvero in discussione. 6-4 Lunga la risposta di rovescio di De Minaur. Finisce qui. Jannik Sinner in finale a Vienna. 40-0 Servizio, rovescio incrociato e smash. Tutto facile per Sinner. 30-0 Battuta vincente al centro. Il n.2 è a due punti dal match. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur 6-3, 5-4, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: il n.2 serve per il match