LIVE Sinner-De Minaur 6-3 4-3 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | serie di 3 break consecutivi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZVEREV (2° MATCH DALLE 15.00 E NON PRIMA DELLE 16.30) 15-0 Pazzesco rovescio lungolinea vincente di Sinner. 4-3 Largo il rovescio incrociato del n.7 in uscita dal servizio. Altro break per Sinner. 15-40 Diritto lungolinea micidiale e schiaffo al volo vincente di Sinner. De Minaur sta costringendo Sinner a giocare al massimo. 15-30 Gratuito di Sinner, che colpisce male di diritto. Palla lunga. 0-30 Sinner piega la difesa pazzesca dell’avversario, che mette il rovescio in rete. 0-15 Brutto errore di De Minaur: in rete il rovescio dal centro in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it
