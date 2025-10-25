LIVE Sinner-De Minaur 6-3 3-2 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | c’è il break per il n2 del mondo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZVEREV (2° MATCH DALLE 15.00 E NON PRIMA DELLE 16.30) 30-30 Scambio ravvicinato a rete, lo vince l’australiano. Non impeccabile la palla corta di Sinner. 30-15 Ace esterno del n.2. 15-15 Sinner si apre il campo con il diritto, avanza e appoggia la volée di diritto. 0-15 In rete il diritto di Sinner in uscita dal servizio, si carica De Minaur. 3-2 Doppio fallo di De Minaur, c’è il break. 0-40 Diritto incrociato portentoso di Sinner sulla riga, lungo il recupero di diritto in allungo dell’australiano. 0-30 Risposta profondissima di Sinner, lungo il diritto di De Minaur in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it
