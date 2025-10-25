LIVE Sinner-De Minaur 3-0 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | avvio a razzo del n2 e break immediato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZVEREV (2° MATCH DALLE 15.00 E NON PRIMA DELLE 16.30) 40-A In rete il rovescio in avanzamento di Sinner dopo il servizio. 40-40 De Minaur sembra volersi ribellare all’inevitabile e ribalta l’inerzia dello scambio con un gran diritto incrociato che prende Sinner in contropiede. 40-30 Scambio lungo e duro, il primo a sbagliare è ancora De Minaur. In rete il rovescio incrociato. 30-30 Lungo il back di rovescio del n.7. 15-30 Per la prima volta De Minaur riesce a prendere l’iniziativa e scaglia un diritto incrociato vincente. 15-15 Sinner tira sempre più forte e va a segno con il diritto lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur 3-0, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: avvio a razzo del n.2 e break immediato

