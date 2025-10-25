LIVE Sinner-De Minaur 0-0 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | iniziata la semifinale

25 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZVEREV (2° MATCH DALLE 15.00 E NON PRIMA DELLE 16.30) 15-15 Larga la risposta di rovescio dell’australiano. 0-15 Subito una risposta di diritto lungolinea di De Minaur che Sinner non riesce ad arginare. 15.10 Inizia la semifinale con Sinner in battuta. 15.06 Sinner servirà per primo nel game d’apertura. 15.05 Inizia la fase di riscaldamento. 15.04 Sinner insegue il secondo titolo a Vienna dopo quello del 2023. 15.03 Giocatori in campo. 15.01 Alex De Minaur è il n.7 del mondo, Sinner il n.2. 14.59 Sinner finora non ha perso neppure un set a Vienna. 🔗 Leggi su Oasport.it

