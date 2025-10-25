C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Appuntamento alle 13.00 per la seconda frazione. 11.29 Dunque avremo la sola Asja Zenere in seconda manche. E’ una situazione difficile che ci saremmo aspettati fra 2-3 anni, tuttavia gli infortuni di Brignone e Bassino hanno purtroppo anticipato i tempi. 11.28 I piazzamenti delle altre italiane: 41 STEINMAIR Laura 1:12.87 +5.07 44 COLLOMB Giorgia 1:13.03 +5.23 45 GHISALBERTI Ilaria 1:13.15 +5.35 50 VALLERIANI Giulia 1:13.70 +5.90 52 MATHIOU Sophie 1:14.33 +6.53 53 PLATINO Elisa 1:14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2025 in DIRETTA: una sola azzurra qualificata, Goggia fuori. Alle 13.00 la seconda manche