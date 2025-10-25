LIVE Sci alpino Gigante femminile Soelden 2025 in DIRETTA | tra poco la prima manche Goggia pettorale n16
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 9.49 -8° la temperatura dell’aria. Il Rettenbach è completamente innevato, scenario magnifico (e non è scontato ormai ad ottobre). 9.48 Senza Federica Brignone, la neozelandese Alice Robinson parte in pole-position per la Coppa del Mondo di gigante. 9.47 Le favorite per la Coppa del Mondo generale saranno la svizzera Lara Gut-Behrami e l’americana Mikaela Shiffrin, con Sofia Goggia possibile terzo incomodo. 9.46 Giulia Vallerani sarà al debutto in Coppa del Mondo in gigante. 9.45 Il miglior risultato di Sofia Goggia a Soelden risale al 2016, quando fu quinta. 🔗 Leggi su Oasport.it
