C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Il programma e la startlist del gigante femminile di Soelden Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom gigante femminile in programma a Soelden (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza nella prima manche, a partire dalle ore 10.00 italiane, ci saranno 66 atlete da 17 Paesi. Seconda manche, con inversione delle migliori 30, dalle ore 13.00. In casa Italia saranno ben nove le azzurre al via nella prima manche della gara odierna: Sofia Goggia partirà col 16, Asja Zenere col 27, Lara Della Mea col 28, Giorgia Collomb col 30, Ilaria Ghisalberti col 45, Sophie Mathiou col 46, Elisa Platino col 49, Laura Steinmair col 57, e Giulia Valleriani col 66. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2025 in DIRETTA: startlist prima manche. Italia decimata, ma Goggia può stupire