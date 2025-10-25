LIVE Sci alpino Gigante femminile Soelden 2025 in DIRETTA | Shiffrin mette pressione a tutte
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.51 Al primo rilevamento Colturi è avanti di 0.10, al secondo è dietro di 0.09. 13.49 Gut-Behrami è in testa con 31 centesimi su Shiffrin. L’elvetica ha attaccato con grande cattiveria sul muro, laddove invece l’americana era parsa molto più cauta. E’ il momento dell’albanese Lara Colturi (-0.20). 13.49 La svizzera paga 0.11 al secondo rilevamento, ma è in vantaggio di 0.08 al terzo. 13.47 Manche non eccezionale, ma Shiffrin si porta in testa con 11 centesimi su Stjernesund. L’americana ha sciato bene a tratti, sul muro invece è parsa sulle uova. Adesso le ultime cinque. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2025 in DIRETTA: startlist prima manche. Italia decimata, ma Goggia può stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Il programma e la startlist del gigante femminile di Soelden Buongiorno e benvenuti alla ...
Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Sölden: risultati e classifica dello slalom gigante femminile LIVE - La stagione dello sci alpino inizia a Sölden, in Austria, con il primo slalom gigante femminile: scopri i risultati e la classifica in tempo reale.
Diretta gigante femminile Soelden/ Streaming video Rai: senza Brignone e Bassino (CdM sci, 25 ottobre 2025) - Diretta gigante femminile Soelden streaming video Rai, oggi 25 ottobre 2025: orario e risultato live della prima gara per la Coppa del Mondo di sci.