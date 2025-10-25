LIVE Sci alpino Gigante femminile Soelden 2025 in DIRETTA | Shiffrin mette pressione a tutte

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.51 Al primo rilevamento Colturi è avanti di 0.10, al secondo è dietro di 0.09. 13.49 Gut-Behrami è in testa con 31 centesimi su Shiffrin. L’elvetica ha attaccato con grande cattiveria sul muro, laddove invece l’americana era parsa molto più cauta. E’ il momento dell’albanese Lara Colturi (-0.20). 13.49 La svizzera paga 0.11 al secondo rilevamento, ma è in vantaggio di 0.08 al terzo. 13.47 Manche non eccezionale, ma Shiffrin si porta in testa con 11 centesimi su Stjernesund. L’americana ha sciato bene a tratti, sul muro invece è parsa sulle uova. Adesso le ultime cinque. 🔗 Leggi su Oasport.it

