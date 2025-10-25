LIVE Sci alpino Gigante femminile Soelden 2025 in DIRETTA | Robinson favorita l’Italia si aggrappa a Goggia
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist del gigante femminile di Soelden Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom gigante femminile in programma a Soelden (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza nella prima manche, a partire dalle ore 10.00 italiane, ci saranno 66 atlete da 17 Paesi. Seconda manche, con inversione delle migliori 30, dalle ore 13.00. In casa Italia saranno ben nove le azzurre al via nella prima manche della gara odierna: Sofia Goggia partirà col 16, Asja Zenere col 27, Lara Della Mea col 28, Giorgia Collomb col 30, Ilaria Ghisalberti col 45, Sophie Mathiou col 46, Elisa Platino col 49, Laura Steinmair col 57, e Giulia Valleriani col 66. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Sci alpino, Federica Brignone vince lo slalom gigante femminile di Are (Svezia) Tutti i dettagli su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/03/coppa-del-mondo-sci-alpino-discesa-libera-superg-super-g-maschile-a-kvitfjell-paris-a-caccia-del-succes - facebook.com Vai su Facebook
Sci alpino, i possibili nomi nuovi per l’Italia nel gigante femminile: speranza Giorgia Collomb, Zenere e Della Mea per svoltare - - X Vai su X
A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist gigante femminile Soelden 2025, programma, streaming - Come da consuetudine si parte da Soelden per il classico antipasto stagione con in programma il primo ... Scrive oasport.it
Lo sci alpino parte sempre da Sölden - Da 25 anni la Coppa del Mondo di sci alpino, il principale circuito di gare, comincia nello stesso modo e nello stesso luogo: con due slalom giganti sul ghiacciaio del Rettenbach, nel comune di Sölden ... Scrive ilpost.it
Sci alpino, il gigante di Soelden dà il via alla stagione: Marco Odermatt vuole mettere subito le cose in chiaro - 2026 è pronta a prendere il via in maniera ufficiale. Scrive oasport.it