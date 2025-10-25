LIVE Sci alpino Gigante femminile Soelden 2025 in DIRETTA | prima vittoria per Scheib Zenere nelle 20 Shiffrin sfiora il podio
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 La classifica finale del gigante femminile di Soelden: 1 SCHEIB Julia AUT 2:16.51 — 2 MOLTZAN Paula USA 2:17.09 +0.58 3 GUT-BEHRAMI Lara SUI 2:17.62 +1.11 4 SHIFFRIN Mikaela USA 2:17.93 +1.42 5 STJERNESUND Thea Louise NOR 2:18.04 +1.53 6 O BRIEN Nina USA 2:18.26 +1.75 7 COLTURI Lara ALB 2:18.27 +1.76 8 ROBINSON Alice NZL 2:18.40 +1.89 9 HECTOR Sara SWE 2:18.44 +1.93 10 LJUTIC Zrinka CRO 2:18.55 +2.04 11 GRENIER Valerie CAN 2:18.57 +2.06 12 HENSIEN Katie USA 2:18.62 +2.11 13 HURT A J USA 2:18.65 +2.14 14 DUERR Lena GER 2:18.75 +2.24 15 RAST Camille SUI 2:18. 🔗 Leggi su Oasport.it
