LIVE Sci alpino Gigante femminile Soelden 2025 in DIRETTA | prima vittoria per Scheib l’Italia piomba nella temuta mediocrità
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE PAGELLE DI FEDERICO MILITELLO 14.02 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. 14.02 Per l’Italia il 17° posto di Asja Zenere a 2?76. 14.01 L’Austria torna a vincere il gigante femminile di Soelden 11 anni dopo Anna Fenninger. Subito un podio pesante per Gut-Behrami, mentre Shiffrin ha dimostrato che sta tornando sui consueti livelli anche tra le porte larghe. 14.00 La classifica finale del gigante femminile di Soelden: 1 SCHEIB Julia AUT 2:16.51 — 2 MOLTZAN Paula USA 2:17.09 +0.58 3 GUT-BEHRAMI Lara SUI 2:17. 🔗 Leggi su Oasport.it
