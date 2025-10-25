LIVE Sci alpino Gigante femminile Soelden 2025 in DIRETTA | iniziata la prima manche sul Rettenbach c’è vento

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.01 1’09?67 per Stjernesund. Dopo un avvio incerto, la norvegese è andata in progressione e ha sciato bene sul muro. Tocca all’albanese Lara Colturi. 10.01 Tracciatura molto regolare. 10.00 Attenzione, c’è tanto vento nella parte alta. 10.00 Iniziata la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026! In pista Stjernesund. 9.57 La prima a partire sarà la norvegese Thea Louise Stjernesund. 9.54 Attenzione a Mikaela Shiffrin, che ha perso tante posizioni nella World Entry List in gigante e partirà con il n.20. In estate però ha lavorato tanto per tornare grande anche in questa disciplina. 🔗 Leggi su Oasport.it

