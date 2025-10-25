C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.31 Adesso servirà pazienza per vedere le prossime azzurre: 27 Asja Zenere, 28 Lara Della Mea, 30 Giorgia Collomb, 45 Ilaria Ghisalberti, 46 Sophie Mathiou, 49 Elisa Platino, 57 Laura Steinmair, 66 Giulia Vallerani. 10.30 La tedesca Lena Duerr disputa una ottima prima manche. La slalomista teutonica è decima a 2.19. 10.30 Goggia non stava sciando bene, patendo tanto i segni sulla neve. La sensazione è che avrebbe potuto chiudere con un distacco intorno ai 2 secondi e mezzo. 10.29 Fuori Sofia Goggia. Si aggancia con il braccio destro ad un palo in una curva verso destra e scivola. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2025 in DIRETTA: fuori Sofia Goggia, Scheib fa il vuoto