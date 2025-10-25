C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.45 L’americana Katie Hensien è ottima nona a 2.01. Un tempo da top10 è ancora possibile, nonostante la pista sia rovinata. Adesso la slovena Ana Bucik Jogan, poi le azzurre. 10.43 L’austriaca Stephanie Brunner è 19ma a 3.06. Ci avviciniamo alle azzurre. Speriamo in qualche segnale: ce ne sarebbe veramente bisogno. 10.42 La svedese Estelle Alphand è 22ma a 3.87. Adesso inizia la lotta per la top30. 10.40 La classifica dopo le prime 22: 1 SCHEIB Julia AUT 1:07.80 — 2 MOLTZAN Paula USA 1:09.08 +1.28 3 LJUTIC Zrinka CRO 1:09.12 +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2025 in DIRETTA: fuori Sofia Goggia, Scheib fa il vuoto, Shiffrin torna a fare paura