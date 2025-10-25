LIVE Sci alpino Gigante femminile Soelden 2025 in DIRETTA | fuori Goggia le azzurre cercano la qualificazione
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.18 Niente da fare nemmeno per Laura Steinmair, 41ma a 5?07. 11.16 Sinora il pettorale più alto ad essersi qualificato è il n.42 della finlandese Erika Pykalainen, 29ma a 3?52. 11.15 Salvo miracoli, l’Italia avrà la sola Asja Zenere nella seconda manche: al momento è 19ma a 2?91. 11.12 Restano solo Laura Steinmair con il n.57 e Giulia Vallerani con il 66. 11.11 Elisa Platino va in ultima posizione con un distacco abissale di 7?08. Sette secondi. 11.09 Collomb terzultima, Ghisalberti penultima e ora Sophie Mathiou ultima a 6.53. 🔗 Leggi su Oasport.it
