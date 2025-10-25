LIVE Sci alpino Gigante femminile Soelden 2025 in DIRETTA | fuori Goggia Italia in grande difficoltà Scheib domina
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.59 Collomb è già fuori dalle 30, ma non è una sorpresa. Resta ultima a 5.23. Davvero male la giovane azzurra: speravamo in netti passi avanti rispetto alla passata stagione, ma l’inizio non è incoraggiante. 10.57 La polivalente tedesca Emma Aicher è 24ma a 3?47. 10.57 Mancano ancora 5 azzurre, questi i pettorali: 45 Ilaria Ghisalberti, 46 Sophie Mathiou, 49 Elisa Platino, 57 Laura Steinmair, 66 Giulia Vallerani. 10.56 Al momento una sola azzurra in seconda manche: Asja Zenere è 19ma a 2?91. 10.55 La classifica dopo le prime 30: 1 SCHEIB Julia AUT 1:07. 🔗 Leggi su Oasport.it
