LIVE Sci alpino Gigante femminile Soelden 2025 in DIRETTA | buona manche di Asja Zenere

Oasport.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.27 Queste le atlete mancanti: 16 O BRIEN Nina USA -0.19 17 LIE Kajsa Vickhoff NOR -0.37 18 RAST Camille SUI -0.57 19 DUERR Lena GER -0.61 20 ROBINSON Alice NZL -0.66 21 GRENIER Valerie CAN -0.67 22 HENSIEN Katie USA -0.79 23 STJERNESUND Thea Louise NOR -0.93 24 HECTOR Sara SWE -0.93 25 SHIFFRIN Mikaela USA -1.11 26 GUT-BEHRAMI Lara SUI -1.26 27 COLTURI Lara ALB -1.46 28 LJUTIC Zrinka CRO -1.48 29 MOLTZAN Paula USA -1.52 30 SCHEIB Julia AUT -2.80 13.26 La classifica quando mancano le ultime 15 atlete: 1 HURT A J USA 2:18.65 — 2 ZENERE Asja ITA 2:19.27 +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci alpino gigante femminile soelden 2025 in diretta buona manche di asja zenere

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2025 in DIRETTA: buona manche di Asja Zenere

Argomenti simili trattati di recente

live sci alpino giganteDIRETTA Sci alpino, gigante femminile: Scheib domina la prima manche, Goggia cade senza conseguenze - Il circo bianco riparte dal ghiacciaio austriaco del Rettenbach, a Sölden. Come scrive msn.com

LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2025 in DIRETTA: startlist prima manche. Italia decimata, ma Goggia può stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Il programma e la startlist del gigante femminile di Soelden Buongiorno e benvenuti alla ... Scrive oasport.it

live sci alpino giganteCoppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Sölden: risultati e classifica dello slalom gigante femminile LIVE - La stagione dello sci alpino inizia a Sölden, in Austria, con il primo slalom gigante femminile: scopri i risultati e la classifica in tempo reale. Secondo olympics.com

Cerca Video su questo argomento: Live Sci Alpino Gigante