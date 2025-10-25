LIVE Sci alpino Gigante femminile Soelden 2025 in DIRETTA | buona manche di Asja Zenere
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.27 Queste le atlete mancanti: 16 O BRIEN Nina USA -0.19 17 LIE Kajsa Vickhoff NOR -0.37 18 RAST Camille SUI -0.57 19 DUERR Lena GER -0.61 20 ROBINSON Alice NZL -0.66 21 GRENIER Valerie CAN -0.67 22 HENSIEN Katie USA -0.79 23 STJERNESUND Thea Louise NOR -0.93 24 HECTOR Sara SWE -0.93 25 SHIFFRIN Mikaela USA -1.11 26 GUT-BEHRAMI Lara SUI -1.26 27 COLTURI Lara ALB -1.46 28 LJUTIC Zrinka CRO -1.48 29 MOLTZAN Paula USA -1.52 30 SCHEIB Julia AUT -2.80 13.26 La classifica quando mancano le ultime 15 atlete: 1 HURT A J USA 2:18.65 — 2 ZENERE Asja ITA 2:19.27 +0. 🔗 Leggi su Oasport.it
