LIVE Sci alpino Gigante femminile Soelden 2025 in DIRETTA | assurda manche di Scheib che rompe l’equilibrio

10.24 Holdener undicesima a 2.74. E' il turno della canadese Valerie Grenier. Ora rimanere sotto i 2 secondi di distacco sarebbe un grande risultato per tutte. 10.23 In pista la veterana svizzera Wendy Holdener. 10.22 Adesso la pista inizia a mostrare qualche scalfittura. Dvornik 13ma a 3'47", distacchi sempre più pesanti. 10.21 Scheib non è partita bene al primo intermedio, poi è andata in progressione ed è risultata inavvicinabile sia sul muro sia sul piano conclusivo. Difficilmente qualcuno la batterà in questa prima manche.

