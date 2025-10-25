C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.38 Non brilla nemmeno Grenier ed è terza a 31 centesimi. Prosegue la rimonta di Nina O’Brien. Adesso un’altra statunitense: Katie Hensien (-0.60). 13.36 Troppo diretta sul palo Robinson, che poi si inchioda sul piano e chiude seconda a 14 centesimi da O’Brien. Vedete come cambia spesso tutto da un inverno all’altro.Ne mancano 10: tocca alla canadese Valerie Grenier (-0.48). 13.34 Duerr, senza prendersi rischi, chiude terza a 49 centesimi. Attenzione ora alla neozelandese Alice Robinson (-0.47), la grandissima delusa della prima frazione. 13.32 Rast si pianta sul piano conclusivo ed è terza a mezzo secondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2025 in DIRETTA: americane scatenate, si entra nel vivo