LIVE Sci alpino Gigante femminile Soelden 2025 in DIRETTA | americane scatenate si entra nel vivo
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.38 Non brilla nemmeno Grenier ed è terza a 31 centesimi. Prosegue la rimonta di Nina O’Brien. Adesso un’altra statunitense: Katie Hensien (-0.60). 13.36 Troppo diretta sul palo Robinson, che poi si inchioda sul piano e chiude seconda a 14 centesimi da O’Brien. Vedete come cambia spesso tutto da un inverno all’altro.Ne mancano 10: tocca alla canadese Valerie Grenier (-0.48). 13.34 Duerr, senza prendersi rischi, chiude terza a 49 centesimi. Attenzione ora alla neozelandese Alice Robinson (-0.47), la grandissima delusa della prima frazione. 13.32 Rast si pianta sul piano conclusivo ed è terza a mezzo secondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sci alpino, Federica Brignone vince lo slalom gigante femminile di Are (Svezia) Tutti i dettagli su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/03/coppa-del-mondo-sci-alpino-discesa-libera-superg-super-g-maschile-a-kvitfjell-paris-a-caccia-del-succes - facebook.com Vai su Facebook
Sci alpino, i possibili nomi nuovi per l’Italia nel gigante femminile: speranza Giorgia Collomb, Zenere e Della Mea per svoltare - - X Vai su X
LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2025 in DIRETTA: startlist prima manche. Italia decimata, ma Goggia può stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Il programma e la startlist del gigante femminile di Soelden Buongiorno e benvenuti alla ... Riporta oasport.it
Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Sölden: risultati e classifica dello slalom gigante femminile LIVE - La stagione dello sci alpino inizia a Sölden, in Austria, con il primo slalom gigante femminile: scopri i risultati e la classifica in tempo reale. Come scrive olympics.com
Diretta gigante femminile Soelden/ Streaming video Rai: senza Brignone e Bassino (CdM sci, 25 ottobre 2025) - Diretta gigante femminile Soelden streaming video Rai, oggi 25 ottobre 2025: orario e risultato live della prima gara per la Coppa del Mondo di sci. Come scrive ilsussidiario.net